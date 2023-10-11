موسم جديد لكشف “أسرار العلا”

بدأت فرق الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بمشاركة عدد من الخبراء، والعلماء، والباحثين الدوليين، من: فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وأستراليا، وتركيا، وغيرها، برنامجها الموسمي السنوي لأعمال التنقيب الهادفة لاكتشاف المزيد عن أسرار أرض الحضارات في عدد من المواقع التاريخية في العلا، وتشمل: دادان، وقُرح، والبلدة القديمة، وعددًا من المواقع الأثرية في العلا وخيبر.
وتحقق بعثات التنقيبات والمسوحات الأثرية التزام الهيئة الملكية بالحفاظ على الإرث الإنساني في المحافظة، ومواصلة نجاح أعمال التنقيب عن الآثار؛ تماشيًا مع أهداف “رؤية السعودية 2030″؛ إذ تمثل أعمال التنقيبات والمسوحات الأثرية أحد مستهدفات “رؤية العلا” نحو تحقيق تنمية شاملة مستدامة، بالاستفادة من التراث الثقافي، وتوفير وجهة ثقافية عالمية، ومشاركة إرث العلا مع العالم. وفق “أخبار 24”.
وتُستخدم في أعمال التنقيبات والمسوحات تقنيات حديثة أثمرت عن اكتشافات مهمة جرى الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، مع مراعاة اتباع أفضل معايير الممارسات الدولية، والاستفادة كذلك من مشاركة الطلبة والباحثين في أعمال التنقيب، وفق منهجية الهيئة الملكية لتطوير الكوادر البشرية بالتعاون مع أقسام الآثار في عدد من الجامعات السعودية.