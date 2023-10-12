أمطار وسيول مستمرة على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأشار المركز في توقعاته عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس)، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون سحب رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، لفت إلى أن مكة المكرمة يتوقع أن تسجل حرارة 41 مئوية، فيما تصل الحرارة إلى 39 درجة بالمدينة المنورة، و38 درجة بالرياض و37 درجة بجدة، و40 درجة بالدمام و39 ببريدة، و27 درجة في أبها. وفق “أخبار 24”.