“مسك” تستقبل 180 قائداً وقائدة

استقبلت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” 180 قائداً وقائدة في برنامج قادة 2030، من رؤساء تنفيذيين وقادة إدارات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وذلك في “ملتقى المدينة” الواقع بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق أعمال النسختين الخامسة والسادسة من البرنامج الذي يسعى إلى إعداد قادة متميزين يمتلكون رؤية وقدرة على تحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
وافتُتح اللقاء بكلمة للرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر، رحّب فيها بالقادة المشاركين والضيوف، مشيرًا إلى أهم السمات التي يجب أن يتحلى بها القائد، وأن صناعة قائد مؤثر تعني صناعة جيل بأكمله.
وعُقدت جلسة حوارية تحدث فيها رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عضو مجلس إدارة مؤسسة مسك الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي إلى قادة 2030، مبينًا مفهوم “قيادة التحوّل” وأثره على الابتكار والتنمية ومواكبة التغييرات السريعة، وتطوير قدرات فريق العمل وتحفيزهم ليكونوا قادرين على العمل بكفاءة وتأثير مستدام.
حضر الحفل عددٌ من الشخصيات القيادية في مقدمتهم نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة مسك، ومجموعة من خريجي برنامج “قادة” 2030 من الدفعة الأولى والثانية والثالثة، وكذلك عددٌ من القادة والمسؤولين التنفيذيين.
ويُعدُّ برنامج قادة 2030 الذي يعمل على تنظيمه مسار مسك القادة، أحد أهم برامج مؤسسة مسك الذي يهدف لتنمية وصقل مهارات القياديين السعوديين ممن يشغلون مناصبَ قيادية في المملكة من مختلف القطاعات؛ لتمكنيهم من مواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تشهدها المملكة، ولتحقيق الأهداف التحولية والتنموية التي من شأنها أن تُسهم في نقل المملكة نحو تعزيز مكانتها على الساحة العالمية في مختلف المجالات. وفق “أخبار 24”.
ويُقدِّم برنامج قادة 2030 للمشاركين فرصة تعزيز مهاراتهم ومعارفهم القيادية باتجاه رفع مستوى المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة الطموحة لعام 2030، من خلال خوض رحلة تدريبية مكثفة تتكون من خمس مراحل تدريبية، هي: التوعية، والاكتشاف، والبناء، والنمو، والتطوير، لينخرط المشاركون في تدريب نوعي وتبني أنماط تفكير مختلفة في التعامل مع التحديات للتكيف مع المواقف المتغيرة عبر البرنامج التدريبي الذي سيُمكِّن القادة من تحقيق المرونة الفكرية والسلوكية لتوظيف الأفكار الخلاقة، وذلك في إطار مفهوم القيادة الفعالة وحل المشكلات في نطاق إبداعي أوسع.