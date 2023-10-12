نسخة ثالثة من “100 براند سعودي”

أطلقت هيئة الأزياء الموسم الثالث من برنامج “100 براند سعودي”، والذي يهدف لدعم عدد من مصممي الأزياء والعلامات التجارية المتخصصة في عالم الأزياء لتطوير أعمالهم.
ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني للبرنامح، حيث سيغلق باب التسجيل في 22 أكتوبر الجاري؛ إذ ستتم مشاركة خطة البرنامج مع المشاركين بعد الفرز الأولي والمقابلات الشخصية”.
وستعمل الهيئة على فرز المتقدمين بعد انتهاء مرحلة التسجيل، ومن ثم تحضير العلامات التجارية لمرحلة المقابلات الشخصية مع الخبراء، قبل أن يبدأ البرنامج في تقديم حزمة من البرامج التدريبية والإرشادية لمدة عام، والمتمثلة في الجلسات الإرشادية والاستشارية سواءً بشكلٍ جماعي أو فردي، إضافةً إلى ورش عمل تدريبية افتراضية وحضورية؛ لتطوير مزايا الأعمال التنافسية في صناعة الأزياء السعودية.
ويُغطي البرنامج خلال هذه الرحلة المعرفية والتدريبية مجموعةً من التصنيفات التي تخصص فيها العلامات التجارية، ومن أبرزها أزياء الزفاف، وديمي كوتور، والملابس الجاهزة، والمجوهرات، والحقائب، والأحذية، العطور ومستحضرات التجميل المضافة مؤخراً، ليبدأ في بناء نموذج عمل العلامة التجارية وهويتها، ومن ثم التدريب والتوجيه، وتقديم استشارات لتطوير المنتجات.
ويهدف البرنامج لتطوير عدة جوانب تشمل العلامة التجارية، واستراتيجية أداء المبيعات والتسويق، واستراتيجية المشاركات في المعارض الدولية، واستراتيجية التواصل والعلاقات العامة، والتنبؤ باتجاهات الصناعة، والابتكار والتكنولوجيا.
وأبدى الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، سعادته بإطلاق الموسم الثالث من برنامج 100 براند السعودي الذي يعمل على دعم العلامات التجارية، وتطويرها، وتكليف أفضل الخبراء العالميين و المحليين للعمل معهم؛ بهدف الانضمام إلى إبداع الأعمال وتسويق المواهب المحلية الواسعة، ووضع المملكة كلاعبٍ قوي على ساحة الأزياء العالمية، متطلعاً لنجاحات أكبر في المستقبل تسهم في وصول الإبداع السعودي لأعلى المستويات في عالم الأزياء.
وتأتي هذه النسخة من برنامج “100 براند سعودي” امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققها في النسختين السابقة؛ إذ تجاوز عدد المتقدمين في الأولى 1400 مشارك، فيما بلغ عدد المتقدمين في الثانية 1200 مشارك، وترشح في كل نسخة 100 منهم دخلوا في برنامج متكامل. وفق “أخبار 24”.
ودعمت الهيئة المرشحين بإقامة معارض متخصصة محلياً ودولياً، كما مكنتهم من المشاركة بشكلٍ سنوي في أسبوع الأزياء بمدينة ميلان، وأسبوع الأزياء في باريس، إضافةً إلى مشاركتهم المنتظرة في أسبوع الأزياء بالرياض، فضلاً عن مشاركتهم في تصميم الأزياء لعددٍ من المناسبات المحلية.