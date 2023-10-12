“كافد” و”مستقبل الاستثمار” نحو التمكين الاقتصادي

وقعت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي “كافد” شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية ودعم الابتكار لمواجهة التحديات المجتمعية بوصفه قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية.
وستخوض “كافد” والمؤسسة عبر هذه الشراكة، رحلة تركز على المعرفة والابتكار والتقدم التقني لتحقيق التمكين الاقتصادي، وذلك من خلال المبادرات التعاونية والبرامج المشتركة والمشاريع المؤثرة؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة ولاسيما الرياض بصفتها مركزاً عالمياً للمال، والأعمال، والتكنولوجيا، والابتكار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي جاوتام ساشيتال، إن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار منصة عالمية تضم نخبة من المستثمرين والمديرين التنفيذيين وصانعي السياسات، والأكاديميين، والمؤثرين، وهذه الشراكة ستُعالج بشكل مشترك بعض القضايا الأكثر إلحاحًا في العالم المعاصر، معرباً عن حماسته للمشاركة الفاعلة في هذا التأثير العالمي على الإنسانية بما في ذلك تعزيز الابتكار وتوفير بيئة ديناميكية للمستثمرين العالميين. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس بأن أهداف التنويع الاقتصادي وحلول المدينة الذكية المُستدامة التي يُقدمها مركز الملك عبد الله المالي تتوافق تمامًا مع التزام مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بدعم الابتكار”، وعد هذه الشراكة الاقتصادية إضافة للمؤسسة خاصة قبل انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السابعة.