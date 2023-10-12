“مايكروسوفت” مطالبة بـ 29 مليار دولار للضرائب

طالبت مصلحة الضرائب الأمريكية شركة “مايكروسوفت” للتقنية، بدفع 28.9 مليار دولار لسداد مستحقّات غير مدفوعة بين عامي 2004 و2013 مع الفوائد والغرامات.
وأعلنت “مايكروسوفت” عن رفضها التام لطلب الضرائب، وعزمها اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن به أمام القضاء، مؤكدةً أن استئناف الضرائب للقضية سيستغرق عدة سنوات.
ولفتت إلى أن الضرائب الأمريكية لم تأخذ في الاعتبار مبلغاً يصل إلى 10 مليارات دولار من الضرائب دفعته “مايكروسوفت” بالفعل، بعد تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 212 مليار دولار في سنتها المالية الأخيرة. وفق “أخبار 24”.