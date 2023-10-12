نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > “الجينات” تحدد مدى الاستفادة من “الأحماض”
12/10/2023   7:28 ص

“الجينات” تحدد مدى الاستفادة من “الأحماض”

+ = -
32

كشف باحثون من كلية الطب بجامعة “فيرجينيا” الأمريكية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بكيفية تأثير جينات الأفراد على مدى استفادتهم من الأحماض الدهنية مثل “أوميغا 3″ و”أوميغا 6”.

وتعمل هذه الأحماض على تقوية جهاز المناعة، والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والزهايمر وسرطان الثدي، وهي موجودة في بعض الأطعمة الغنية بالدهون الصحية إلا أنه يشيع تواجدها كمكملات غذائية.

ولفت الباحثون بعد تحليل بيانات أكثر من 3600 مشارك من أعراق مختلفة، إلى أن الاختلاف العرقي يحدد مدى استعداد الجسم لاستقلاب الدهون الصحية والاستفادة من الأحماض الدهنية على نحوٍ كبير. وفق “أخبار 24”.

“الجينات” تحدد مدى الاستفادة من “الأحماض”

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885275599.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com