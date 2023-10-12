توقُّع انخفاض الطلب على النفط في 2024

خفضت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الصادر (الخميس)، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الأكثر قسوة والتقدم في كفاءة استخدام الطاقة سيؤثران على الاستهلاك.
وتوقعت الوكالة انخفاض نمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى 880 ألف برميل يومياً مقابل مليون برميل يومياً في توقعات سابقة، في حين رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2023 إلى 2.3 مليون برميل يومياً مقابل 2.2 مليون برميل يومياً في توقعات سابقة.
وأكدت عدم وجود تأثير مباشر للصراع بين إسرائيل وحماس على تدفقات النفط، مؤكدة استعدادها للتحرك إذا اقتضت الحاجة للحفاظ على إمدادات كافية في السوق. وفق “أخبار 24”.