تألق رباعي يمهد طريق مانشيني نحو هدفه

يستهدف المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني تحقيق انتصاره الأولي مع الأخضر.
وسيخوض “الأخضر” خلال معسكره في الفترة من 8 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر في مدينة لاقوس البرتغالية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا في الثالث عشر من أكتوبر.
وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من أكتوبر، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على ” ملعب بورتيماو” .
وخاض مانشيني مباراتين مع المنتخب السعودي أمام كوستاريكا وخسر بنتيجة 3-1، وأمام كوريا الجنوبية وخسر بهدف دون رد.
ويعول مانشيني على مستوى بعض اللاعبين خلال الفترة الأخيرة بعد ظهورهم بمستوى جيد في دوري روشن، وذلك من أجل تحقيق هدفه المنشود بتحقيق الانتصار الأول مع الأخضر والاطمئنان على مستوى الفريق تحضيراً لمنافسات كأس آسيا.
ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرغستان، تايلاند.
عبد الرحمن غريب
ظهر صانع ألعاب نادي النصر، عبد الرحمن غريب بمستوى رائع خلال المباريات الأخيرة مع ناديه.
وشكل غريب مصدر خطورة وبات أحد الأوراق الهامة في تشكيلة مدرب النصر لويس كاسترو.
ويعول مانشيني على الثقة التي اكتسبها عبد الرحمن غريب في مواصلة التألق خلال مواجهتي نيجيريا ومالي.
سالم الدوسري
تمثل عودة نجم الهلال سالم الدوسري وتعافيه من الإصابة دفعة قوية للمنتخب الوطني السعودي.
وبات الدوسري جاهزاً من الناحية البدنية والفنية لقيادة تشكيلة المدرب مانشيني في مواجهتي مالي ونيجيريا.
وظهر خلال التدريبات الأخيرة أن مانشيني يولي أهمية خاصة للدور الذي سيلعبه الدوسري في هجوم الأخضر.
سلطان الغنام
يملك روبيرتو مانشيني خيارات قوية في الجانب الأيمن بتشكيل المنتخب الوطني السعودي.
ومع ظهور سعود عبد الحميد بمستوى جيد في الهلال، جاء التألق اللافت للنظر لسلطان الغنام مع النصر ليمنح مانشيني خيارات إضافية.
ونجح الغنام في الظهور بمستوى رائع من الناحية الفنية خلال المباريات الأخيرة لنادي النصر.
فراس البريكان
أثار انتقال فراس البريكان لصفوف الأهلي قادماً من الفتح الخوف لدى محبي الأخضر السعودي، خوفاً من تقليص فرص مشاركة اللاعب في المباريات بشكل أساسي. وفق “سبورت 24”.
وأثبت البريكان قدراته خلال المباريات القليلة التي خاضها مع النادي الأهلي لينهي المخاوف المتعلقة بتأثر مستواه.
ويملك البريكان ميزة اللعب في مركزي رأس الحرب الصريح والجناح ما يعزز خيارات مانشيني الذي يبحث عن التشكيل الأمثل للأخضر قبل الدخول في المنافسات الرسمية.