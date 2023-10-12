نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “الأخضر” يبحث عن الفوز الأول منذ “22 نوفمبر”
12/10/2023   12:55 م

“الأخضر” يبحث عن الفوز الأول منذ “22 نوفمبر”

+ = -
48

يدخل المنتخب السعودي معسكره الثاني مع مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني بحثًا عن فوز غائب عن “الأخضر” منذ قرابة العام.

ويخوض المنتخب حاليًا معسكرًا في البرتغال يشهد وديتين أمام نيجيريا ومالي يومي 13 و17 أكتوبر الجاري.

وكان الأخضر خاض أول معسكر تحت قيادة مانشيني في سبتمبر الماضي، والذي أقامه في مدينة نيوكاسل، حيث خاض خلاله وديتين، خسر في الأولى أمام كوستاريكا بنتيجة 1-3 قبل أن يخسر أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

مدرب الأخضر روبرتو مانشيني

مدرب الأخضر روبرتو مانشيني

ومنذ فوزه التاريخي على الأرجنتين 2-1 في كأس العالم “قطر 2022” لم يحقق الأخضر أي فوز، إذ خسر أمام بولندا 0-2 والمكسيك 1-2 في المونديال، قبل أن يخسر أمام فنزويلا وبوليفيا في وديتين خلال شهر مارس الماضي وبنتيجة واحدة “1-2”. وفق “سبورت 24”.

مباراة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في كأس العالم "قطر 2022"

مباراة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في كأس العالم “قطر 2022”

ويأمل مانشيني في قيادة الأخضر لأول فوز تحت قيادته خلال الوديتين القادمتين أمام نيجيريا ومالي من أجل منح المجموعة دفعة معنوية قبل خوض غمار منافسات كأس آسيا 2023 والمقرر إقامتها في قطر في شهر يناير المقبل.

“الأخضر” يبحث عن الفوز الأول منذ “22 نوفمبر”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885275612.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com