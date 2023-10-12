“الأخضر” يبحث عن الفوز الأول منذ “22 نوفمبر”

يدخل المنتخب السعودي معسكره الثاني مع مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني بحثًا عن فوز غائب عن “الأخضر” منذ قرابة العام.
ويخوض المنتخب حاليًا معسكرًا في البرتغال يشهد وديتين أمام نيجيريا ومالي يومي 13 و17 أكتوبر الجاري.
وكان الأخضر خاض أول معسكر تحت قيادة مانشيني في سبتمبر الماضي، والذي أقامه في مدينة نيوكاسل، حيث خاض خلاله وديتين، خسر في الأولى أمام كوستاريكا بنتيجة 1-3 قبل أن يخسر أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف.
ومنذ فوزه التاريخي على الأرجنتين 2-1 في كأس العالم “قطر 2022” لم يحقق الأخضر أي فوز، إذ خسر أمام بولندا 0-2 والمكسيك 1-2 في المونديال، قبل أن يخسر أمام فنزويلا وبوليفيا في وديتين خلال شهر مارس الماضي وبنتيجة واحدة “1-2”. وفق “سبورت 24”.
ويأمل مانشيني في قيادة الأخضر لأول فوز تحت قيادته خلال الوديتين القادمتين أمام نيجيريا ومالي من أجل منح المجموعة دفعة معنوية قبل خوض غمار منافسات كأس آسيا 2023 والمقرر إقامتها في قطر في شهر يناير المقبل.