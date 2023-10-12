إلزام برامج التدريب بمتابعة حصول خريجيها على وظائف

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب، والتي من بينها أن يُطبّق البرنامج آليات منتظمة للتواصل مع الخريجين، ومتابعة حصولهم على وظائف في مجال تخصصاتهم.
ونصت المعايير التي وضعتها الهيئة، وطرحتها على منصة “استطلاع”، على أن يحتفظ البرنامج بقواعد بيانات محدثة وشاملة عن خريجيه لخدمة مبادرات التوظيف الوطنية بما في ذلك المرصد الوطني للعمل، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك.
وشددت المعايير على أن يُطبّق البرنامج آليات ملائمة للتعرف على المتدربين المتميزين والمتعثرين، والمتدربين من ذوي الإعاقة، ويوفر الخدمات المناسبة لرعايتهم وتحفيزهم ودعمهم، ويستفاد من النتائج والتقارير الدورية في تطوير الخدمات المقدمة، وكذلك وضع آليات لضمان انتظام المتدربين في الحضور والمشاركة الفاعلة في التدريب.
واشترطت الهيئة أيضاً أن يقدم البرنامج خدمات الدعم المهني المناسب للمتدربين لمواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل، ويستفاد من النتائج والتقارير الدورية في تطوير وتحسين الخدمات، بجانب تقديم خدمات الدعم والتوجيه والإرشاد للمتدربين لرفع معدلات إكمالهم واستبقائهم. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة على ضرورة أن يتوافر في البرنامج العدد الكافي من المدربين المهنيين من ذوي الخبرة والمهارة والممارسة المهنية المناسبة في مجال البرنامج، كما يجب أن يتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، وتتسق أهدافه ونواتج التعلم مع الاحتياجات التنموية وسوق العمل.