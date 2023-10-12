افتتاح مصانع للأدوية والأغذية بسدير

دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، 3 مصانع للأدوية بمدينة سدير للصناعة والأعمال، إلى جانب عدد من المصانع الأخرى في مجالات الأغذية.
وقال “الخريف” إن الجهود القائمة اليوم على المستوى الوطني لتوطين قطاع الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية كبيرة، مضيفاً في حديث لقناة “الإخبارية” أن مدينة سدير تحتضن العديد من الصناعات الدوائية تجاوز عددها 40 مصنعاً.
وأكد وجود العديد من الممكنات التي تسهم في توطين هذه الصناعات، من بينها تسريع تسجيل المصانع، وتوفير تمويل من الصندوق الصناعي، مضيفاً أن المصانع التي افتتحها اليوم تجاوزت استثماراتها 1.5 مليار ريال، وسيكون لها دور في خفض استيراد الأدوية والأغذية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن مصانع الأدوية التي دشنت اليوم مهمة لتصنيع أدوية حساسة ومهمة، منها أدوية لعلاج السرطان، مضيفاً أنهم يهدفون أن يصل الاعتماد على المحتوى المحلي للوصول إلى 70%.