الجاسر يبحث بتركيا توسيع التعاون الملاحي

زار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ميناء أمبارلي التركي؛ للاطلاع على حركة الحاويات في الميناء، وبحث مع الجانب التركي توسيع التعاون الملاحي واللوجستي بين البلدين.
وتفقد الجاسر والوفد المرافق برفقة المملكة لدى تركيا فهد أبو النصر، مشروع النقل بالسكك الحديدية في مدينة إسطنبول الذي يشتمل على نفق السكك الحديدية البحري تحت مضيق البوسفور والتقنيات الحديثة المستخدمة في القطاع السككي.
وأكد وزير النقل، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين على ضوء الفرص الكبيرة والواعدة في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.