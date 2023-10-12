37 ألف طالب يؤدون اختبار “موهوب 1”

أدى أكثر من 37 ألف طالب اختبار مسابقة “موهوب 1″، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم.
وأقيم الاختبار “عن بعد” خلال يومي السادس والسابع من أكتوبر الجاري، وبلغ عدد المسجلين في تخصص الرياضيات أكثر من 14.2 ألف طالب، فيما بلغ عدد المسجلين في تخصص الأحياء ما يقارب 7.2 ألف طالب، والعلوم ما يقارب 6.8 ألف طالب، والفيزياء ما يزيد على 2.2 ألف طالب، والكيمياء أكثر من 2.1 ألف طالب.
فيما بلغ عدد المسجلين في تخصص الفلك والفضاء ما يقارب 13.8 ألف طالب، وهو التخصص الوحيد الذي ترعاه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وبلغ عدد الطلبة المسجلين في التخصصات كافة أكثر من 46.3 ألف طالب، منهم ما يقارب 29 ألف طالب مدارس حكومية، وما يقارب 14.2 ألف طالب مدارس أهلية، وأكثر من 3.2 ألف طالب تعليم أجنبي، يمثلون 47 إدارة تعليمية.
وتصدرت المنطقة الشرقية بعدد المسجلين، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم الرياض، وتلتها جازان، المدينة المنورة، عسير، القصيم، تبوك، الباحة، حائل، نجران، الجوف، والحدود الشمالية.
وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي؛ بهدف اكتشاف الطلبة المتميزين في العلوم، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والفلك والفضاء؛ لإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة؛ لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية، التي تعقد سنوياً. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الأولمبيادات الدولية هي مسابقات عالمية سنوية عالية المستوى، وتعد من أقوى المنافسات العلمية لطلاب التعليم العام، وتشمل تخصصات عدة؛ منها: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم، الأحياء، المعلوماتية، والفلك والفضاء، وتعقد في فصل الصيف من كل عام، باستضافة إحدى الدول المشاركة، ويشارك فيها ما يزيد على 100 دولة.
وتقام هذه المسابقات منذ أكثر من خمسين عاماً، ويتم الترشيح للمشاركة فيها بناءً على أداء الطالب أو الطالبة في الملتقيات التدريبية، من خلال اجتياز الاختبارات التي تعقد في الملتقيات حتى يصل إلى اختبارات الترشيح للمسابقات النهائية.