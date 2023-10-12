وزير الداخلية ونظيره الكويتي يبحثان التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي طلال خالد الأحمد الصباح، مسارات التعاون الأمني القائم بين المملكة ودولة الكويت.
وخلال استقبال وزير الداخلية للصباح بمكتبه بالوزارة، ناقش الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها.
حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية. وفق “أخبار 24”.
فيما حضره من الجانب الكويتي سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، والشيخ المهندس حمود المبارك حمود الصباح الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.