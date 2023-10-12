“حظر” نقل الخيل بـ”عسير”

فرضت إمارة منطقة عسير، حظراً على دخول وخروج الخيل منها، وإيقاف جميع الفعاليات والمشاركات والمسابقات داخل المنطقة، وذلك بعد ظهور إصابات بمرض طاعون الخيل الأفريقي “AHS” على بعض الخيل في منطقة عسير.
ووجه أمير منطقة عسير، خطابا للبلديات أشار فيه لبرقية وزير الداخلية، المستندة على برقية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، بشأن ظهور إصابات بالمرض على بعض الخيل في المنطقة.
وتضمن الخطاب، طلب الوزارة عدم السماح لمالكي الخيل بنقلها في كافة مناطق المملكة بدون تصريح تنقل خاص بالخيل، يصدر من فروع المركز في المناطق، على أن يتم فرض حظر على الخيل بمنطقة عسير، للتأكد من عدم دخول أو خروج الخيل منها، وإيقاف جميع الفعاليات.
وكان المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة عسير، قد أطلق حملة ميدانية لتقصي الإجراءات الصحية والوقائية في إسطبلات الخيل بمنطقة عسير. وفق “أخبار 24”.
وأكد المركز الشهر الفائت، تخصيص خمس فرق للتقصي وأربع أخرى للمكافحة وفق خطة عمل لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لسلامة الخيول، قامت الفرق بزيارة 48 إسطبلا في خمس محافظات بمنطقة عسير، تم خلالها فحص الخيول وأخذ عينات لتحليلها، والتأكد من سلامتها، وأجرت فرق المكافحة بعمليات الرش والتعقيم للمحافظة على سلامة الحيوانات، والسيطرة على الأمراض التي قد تصيبها.