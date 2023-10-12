“نجاح” أول توربين غاز يعمل “هيدروجيني” بالعالم

كشفت شركات أوروبية عن نجاح اختبار توربين غاز يعمل 100% بالهيدروجين، في سابقة هي الأولى من نوعها حول العالم، وذلك في تقدّم يمهّد الطريق لإزالة الكربون من مواقع عدة كمصانع الأسمنت التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
جاء ذلك في تصريح لفرانك لاكروا، نائب المدير العام لشركة “إنجي” التي تشكل مع الشركتين الألمانية “سيمنس”، والبريطانية “سنتراكس”، وجامعات أوروبية تحالف “هايفلكس باور” المسؤول عن المشروع.
وقال التحالف الذي أنجز هذا المشروع في موقع مصنع للورق قرب مدينة ليموج وسط فرنسا، إنّه بالإمكان استخدام الهيدروجين كوسيلة مرنة لتخزين الكهرباء، على غرار ما يحصل في البطاريات؛ ما يمهّد الطريق لإزالة الكربون سريعاً من المواقع الصناعية التي تنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح التحالف أنه تم إنتاج الهيدروجين المستخدم بواسطة محلل كهربائي ثُبت في موقع شركة “سمورفيت كابا” لتصنيع الورق في سايا- سور-فيين، ثم تخزينه داخل خزان قبل تشغيل التوربين. وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأنه تم إجراء التجربة باستخدام توربين “إنرجي إس جي تي -400” من ابتكار شركة “سيمنس”، بعدما جرى تكييف نظام الحرق فيه ليعمل بالهيدروجين، كما لو أننا استبدلنا المكربن (المفحم) في محرك سيارة حراري.