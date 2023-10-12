تعاون سعودي ياباني بـ”روبوتات استكشاف الفضاء”

بحث رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله السواحة، مع رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية الدكتور هيروشي ياماكاوا، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لبناء القدرات في مجال المهام الروبوتية لاستكشاف الفضاء البعيد، وتطوير الخدمات الأرضية لتعزيز البيئة الداعمة للشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية لوفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار السعودي لليابان، حيث بحث اللقاء آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين في المجالات البحثية في قطاع الفضاء وتقنياته.
يذكر أن وكالة الفضاء السعودية تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ لتعزيز مكانة المملكة العالمية في قطاع الفضاء، وتحسين قدرتها التنافسية من خلال اغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتطورة والمتسارعة لقطاع الفضاء وتقنياته. وفق “أخبار 24”.