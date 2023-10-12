“10.7 مليار” مصروفات منافع بـ”شهر”

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي المصروفات التأمينية خلال سبتمبر الماضي، بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال، منها مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” التي بلغت أكثر من 85.9 مليون ريال، ومصروفات فرع الأخطار المهنية بأكثر من 16.8 مليون ريال.
وذكرت المؤسسة في نشرتها الإحصائية الشهرية، أن عدد المعاملات المنجزة بلغ أكثر من 2.2 مليون معاملة، وتخطت زيارات موقع المؤسسة الإلكتروني والدخول لمنصتي تأميناتي (أعمال/ أفراد) حاجز 2.2 مليون زيارة، فيما جرى إصدار أكثر من 191 ألف خطاب تعريف بالمعاش، وبلغ عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 251 ألف تحميل.
وتجاوز عدد العملاء المستفيدين من خدمتي الزيارة الافتراضية والإنسان الرقمي “أمين” 26 ألفا و39 ألفا على التوالي، واستفاد من خدمة “واتساب التأمينات” أكثر من 22 ألف عميل، فيما استفاد أكثر من ألف عميل من خدمة المحادثة الفورية، كما تلقى حساب المؤسسة عبر منصة X أكثر من 55 ألف استفسار، واستقبل مركز الاتصال الهاتفي للمؤسسة أكثر من 74 ألف اتصال. وفق “أخبار 24”.
وأشارت المؤسسة إلى أن عدد الزيارات التي تمت للمنشآت خلال الشهر لمراقبة الالتزام التأميني بلغت أكثر من 16.9 ألف زيارة، كما بلغ عدد الزيارات الوقائية قرابة 3200 زيارة، فيما أقامت المؤسسة 75 ورشة عمل ولقاء توعويًا لأصحاب العمل، وذلك ضمن جهودها في مجال الالتزام التأميني والسلامة والصحة المهنية.