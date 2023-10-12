5 نصائح لجلوس صحي يحمي العمود الفقري

قدمت وزارة الصحة 5 نصائح مهمة للوصول إلى طريقة الجلوس الصحي التي تساهم في حماية العمود الفقري، وتخفيف الثقل على المفاصل، وتجنب آلام المفاصل.
ونصحت الوزارة في إنفوجراف نشرته بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب المفاصل الموافق لـ12 أكتوبر من كل عام بضرورة جعل الظهر مستقيماً أثناء الجلوس، وكذلك جعل الكتفين متجهين للخلف، مع تلامس المؤخرة لظهر الكرسي.
وحثت “الصحة” على وضع القدمين مسطحتين على الأرض أثناء الجلوس، بالإضافة إلى ضرورة تغيير وضعية الجلوس كل 30 دقيقة على الأقل.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن اتباع هذه التعليمات يخفف الثقل على المفاصل ويحمي العمود الفقري، كما يوفر الحماية من الإجهاد الزائد للعضلات، ويسهم في تجنب الشد العضلي، وتجنب آلام الظهر وآلام العضلات.