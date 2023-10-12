“روح السعودية” راعيًا للدوري الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مع شركة “Visit Saudi” السعودية لرعاية بطولة الدوري الإفريقي، المقرر أن تنطلق أول نسخه في الفترة من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2023.
وأكد “كاف” عبر موقعه الرسمي “، أن الشراكة مع “Visit Saudi” تُعَدّ علامة فارقة لكرة القدم الإفريقية والسياحة السعودية ، إذ تخلق جسرا وشراكة بين عالمين يشتركان في شغف عميق بكرة القدم.
وأوضح، أن الطرفين منفتحان على توسيع هذا التعاون للنسخ المقبلة من الدوري الإفريقي.
وأشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى أن الطرفين ملتزمان بنجاح هذه الشراكة والأثر الإيجابي الذي ستحدثه على التنمية والقدرة التنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية والسياحة السعودية. وفق “سبورت 24”.
ويشارك في النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي 8 فرق وهي: الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، إنيمبا النيجيري، ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، سيمبا التنزاني، بترو أتليتكو الأنجولي، ومازيمبي الكونغولي.