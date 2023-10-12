“روح السعودية” شريكا عالميا لـ”بطولات الآسيوي”

أعلنت “روح السعودية” والاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إبرام شراكة استراتيجية جديدة، تصبح معها “روح السعودية” الشريك العالمي الرسمي لجميع بطولات المنتخبات الوطنية التي ينظمها الاتحاد، بداية من بطولة كأس آسيا AFC قطر 2023، وحتى شهر ديسمبر من العام القادم 2024.
وأشار الاتحاد الآسيوي ـ عبر بيان رسمي صادر على موقعه الرسمي ـ اليوم الخميس إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة الرامية لترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، والترويج للوجهات السياحية الفريدة بالمملكة، وتسليط الضوء على التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، والتجارب السياحية الملهمة، وأهم الفعاليات النوعية والعالمية التي تقام في جميع مناطق المملكة، كما جاءت في سياق التعاون الوثيق مع أهم المنصات العالمية لمد جسور التواصل وجذب شرائح جديدة من السياح.
وتشمل الشراكة ـ بحسب البيان ذاته ـ جميع مسابقات المنتخبات الآسيوية الوطنية والفئات العمرية، للرجال والسيدات، المقامة حتى نهاية العام 2024، ومن أهمها كأس آسيا AFC قطر 2023، بالإضافة لبطولات أخرى تقام خلال العام القادم 2024، ومنها: كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر، والجولة النهائية للتصفيات الأولمبية الآسيوية للسيدات والمقامة في باريس، وكأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً، وكأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً، وكأس آسيا لكرة الصالات.
وأعرب داتوك سري ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن سعادته بإبرام هذه الشراكة، قائلاً:”من دواعي سرورنا أن نرحب بـ(روح السعودية) كأحدث شريك عالمي رسمي للاتحاد، مما يؤكد على التأثير النامي وواسع الانتشار لمسابقات المنتخبات في الاتحاد الآسيوي، وثقة الشركاء في قيمتها العالمية في الوصول للجماهير والمتابعين في جميع أنحاء العالم”.
وشدد أمين عام الاتحاد الآسيوي على امتنانهم للثقة التي وضعتها “روح السعودية” في الكرة الآسيوية؛ حيث يتطلعون للعمل معاً لتحقيق إنجازات تسر جميع أطراف اللعبة ومحبي كرة القدم الآسيوية.
وبهذه المناسبة أشار الحسن الدباغ رئيس أسواق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بالهيئة السعودية للسياحة، إلى أن هذه الشراكة بين “روح السعودية” الهوية الرسمية للسياحة السعودية، خطوة مهمة لتحقيق مستهدفات القطاع السياحي للوصول إلى شرائح جديدة، لجذب الزوار الدوليين من القارة الآسيوية وكل العالم، ودعوتهم للاستمتاع بالوجهات الفريدة، واستكشاف التنوع الثقافي والعمق التراثي، والحفاوة السعودية المشهودة عن المجتمع السعودي الأصيل. وفق “سبورت 24”.
ودعا رئيس أسواق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بالهيئة السعودية للسياحة، كل مسافر ومشجع كرة قدم إلى القدوم وتجربة الجمال الأخّاذ والتراث الغني للمملكة العربية السعودية.
وستتم إدارة هذه الشراكة من قِبل مجموعة كرة القدم الآسيوية، الشريك التجاري الحصري للاتحاد الآسيوي لدورة الحقوق 2025-2028.