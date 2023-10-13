“الدفاع” تنظم ملتقًى للحدّ من “الكوارث”

نظمت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة لتميز الأعمال بالرياض، ملتقى “اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث”، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة من عسكريين ومدنيين.
وأقرت هيئة الأمم المتحدة احتفالاً سنوياً باليوم العالمي للحد من الكوارث في 13 أكتوبر من كل عام، لتعزيز الثقافة العالمية للوقاية من الكوارث والتأهب لها، والتعامل مع نتائجها.
وسلّط الملتقى الضوء، عبر سلسلة من ورش العمل، على أهمية إدارة المخاطر والاستعداد للأزمات، وكيفية اتخاذ إجراءات مستدامة لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الجاهزية.
ودشن البِياري الأركان التوعوية المعنية بالتثقيف حول الحد من مخاطر الكوارث، مؤكداً في كلمة له على أهمية التوعية بمخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، وتعزيز الجهود للحد منها والحماية من آثارها، واتخاذ إجراءات مستدامة لتعزيز القدرات للحد من المخاطر والكوارث.
من جانبه قال مدير الإدارة العامة لتميز الأعمال عبدالعزيز العمار إن إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام تمثل خط الدفاع الثاني والمُمكّن الرئيسي لخط الدفاع الأول لإدارة العمليات التشغيلية في وزارة الدفاع وفق أفضل الممارسات الدولية. وفق “أخبار 24”.
واختُتم الملتقى، بتكريم مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية لمنسوبي الإدارة العامة لتميز الأعمال بوكالة الوزارة لخدمات التميز، ومسؤولي وسفراء إدارة المخاطر بوزارة الدفاع.