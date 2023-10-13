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جديد المحليات > “100 وحدة” سكنية بـ”حائل”
13/10/2023   6:10 ص

“100 وحدة” سكنية بـ”حائل”

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سلمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، 100 وحدة سكنية، لمستفيدي الإسكان بحائل، في خطوة ضمن خطى الدولة، لدعم مستحقي السكن في مختلف مناطق المملكة.

وسلم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان بالمنطقة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وزار الحقيل، مشروعات تحسين المشهد الحضري بالمنطقة، والتقنيات الحديثة المستخدمة لرصد التشوه البصري باستخدام الذكاء الاصطناعي، كأول تطبيق عملي تنفذه “أمانة حائل” على مستوى المملكة، يتيح سرعة أكبر في الرصد والمعالجة والمتابعة والتقييم. وفق “أخبار 24”.

“100 وحدة” سكنية بـ”حائل”

جديد المحليات
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