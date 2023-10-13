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13/10/2023   6:15 ص

واجهة جديدة لـ”واتساب” بأندرويد

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أطلق تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، واجهة المستخدم المحسنة بعد شهر واحد من اختبارها على بعض المستخدمين، والتي جاءت مع الإصدار “2.23.20.10” من التطبيق بنظام تشغيل أندرويد.

وتتميز الواجهة المحسنة بأيقونات جديدة، بتحديث لون السمة بلون أخضر جديد لكل من الوضعين الفاتح والداكن، إضافةً إلى لون جديد لفقاعات الدردشة وزر الإجراءات العائم.

ولا يتضمن هذا التغيير تحسين الواجهة فحسب، بل يشير إلى أن واتساب تستمع إلى تعليقات المستخدمين وتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات التصميم في التطبيقات المنافسة. وفق “أخبار 24”.

واجهة جديدة لـ”واتساب” بأندرويد

مال وأعمال
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