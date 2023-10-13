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جديد المحليات > التوصل لجزيء يبطئ ظهور الشيخوخة
13/10/2023   6:19 ص

التوصل لجزيء يبطئ ظهور الشيخوخة

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اكتشف باحثون في جامعة “ستانفورد” الأمريكية، أن الجزيء المعروف باسم 15-PGDH يرتبط بإعادة توصيل الأعصاب والألياف العضلية عند التقدم في العمر، الأمر الذي قد يساعد في بطئ عملية ظهور أعراض الشيخوخة.

ويعيق هذا الجزيء نشاط إنزيم الجيروزيم المرتبط بالشيخوخة، حيث تشير التقديرات إلى أن ضمور العضلات، يؤثر على حوالي 30% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً، وبإمكان العلماء معالجتهم عبر استغلال الجزيء ضمن آلية مبتكرة للعلاج.

ولاحظ الباحثون عند علاج الفئران بدواء يثبط الجزيء 15PGDH، أن الفئران ذات الأعصاب المقطوعة في عضلات أرجلها أظهرت نموًا سريعًا للأعصاب، ما أدى إلى إعادة الاتصال بالعضلات وتقويتها واستعادة وظيفتها الطبيعية. وفق “أخبار 24”.

التوصل لجزيء يبطئ ظهور الشيخوخة

جديد المحليات
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