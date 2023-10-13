نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > اكتشاف “عُشبة” مقاومة للخرف
13/10/2023   6:18 ص

اكتشاف “عُشبة” مقاومة للخرف

+ = -
50

وجد باحثون في معهد أبحاث الصحة (NICM) بأستراليا، أن المستخلص العشبي المعروف باسم (SLT) يساعد بشكل كبير على تحسين الذاكرة لدى كبار السن المصابين بالخرف.

ويتكون المستخلص من مزيج من أعشاب “الجينسنغ” و”الجنكو بيلوبا” و”الزعفران”، حيث أجرى الباحثون تجارب سريرية ناجحة على نحو 80 مشاركاً تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً.

وجاءت هذه النتائج، بعد قياس مدى الإدراك المعرفي والذاكرة للمشاركين الذين تناولوا كبسولات يومية من المستخلص لمدة 12 أسبوعاً، حيث رُصد تحسن ملحوظ في الذاكرة وفي أداء المهام الوظيفة الاعتيادية. وفق “أخبار 24”.

اكتشاف “عُشبة” مقاومة للخرف

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885275715.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com