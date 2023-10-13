“5 طرق” لمواجهة التهاب “المفاصل”

يُعتبر مرض التهاب المفاصل من الأمراض المزمنة التي تؤثر على المفاصل والأنسجة المحيطة بها، وتشمل حالات الالتهاب، والفصال العظمي، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والنقرس.
وترجع عوامل الإصابة إلى تقدُّم العمر، وكذلك تمثل زيادة الوزن أحد أسباب الإصابة، ويمكن علاج هذه الالتهابات عن طريق الأدوية، أو العلاج الطبيعي، وقد يتم اللجوء أحيانًا إلى الجراحة.
وتشمل طرق الوقاية، الحفاظ على الوزن الطبيعي، وممارسة النشاط البدني، مع متابعة الحالة باستمرار مع الطبيب المختص.
وتظهر الأعراض الأساسية في صورة، ألم بالمفاصل وتيبسها، مع حدتها حال التقدم في العمر، وقد يتسبب الالتهاب المفصلي العظمي في تكسير الغضروف، كما يهاجم التهاب المفاصل الروماتويدي جهاز المناعة.
وفق “أخبار 24”.