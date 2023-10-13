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رياضة > قبل ودية نيجيريا.. أشهر مواجهات الأخضر أمام الأفارقة
13/10/2023   1:42 م

قبل ودية نيجيريا.. أشهر مواجهات الأخضر أمام الأفارقة

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يواجه المنتخب السعودي، غدًا الجمعة، نظيره النيجيري في وديته الأولى بمعسكره المقام حاليًا في البرتغال ضمن استعدادات “الأخضر” لخوض غمار منافسات كأس آسيا 2023، والمقررة في قطر مطلع العام المقبل.

وسيخوض المنتخب السعودي مباراتين خلال المعسكر الحالي، الأولى أمام نيجيريا مساء الجمعة، قبل أن يواجه مالي يوم الثلاثاء المقبل.

ويبحث الأخضر عن الفوز الأول تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، والذي كان قد قاد المعسكر الأول الذي أقيم الشهر الماضي في نيوكاسل حيث خسر المنتخب السعودي أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية.

تدريبات الأخضر

تدريبات الأخضر

ويزخر تاريخ المنتخب السعودي بالعديد من المواجهات أمام المنتخبات الإفريقية في مواجهات رسمية دولية، لا سيما في كأس العالم.

وعرف “الأخضر” مواجهة منتخبات إفريقيا في 5 نسخ من كأس العالم من أصل 6 نسخ تواجد فيها المنتخب السعودي في المونديال.

المغرب 1994

مواجهة بين المغرب والسعودية في مونديال 1994

مواجهة بين المغرب والسعودية في مونديال 1994

البداية كانت أمام أسود الأطلس في المشاركة الأولى لـ “الأخضر” في كأس العالم، حيث حقق المنتخب السعودي انتصاره الأول تاريخيًا في المونديال وبنتيجة 2-1، وهو الفوز الذي فتح الباب أمام تأهل الأخضر إلى ثمن النهائي في إنجاز تاريخي.

جنوب إفريقيا 1998

عاد الأخضر وتجددت مواجهاته أمام المنتخبات الإفريقية وذلك في النسخة التالية 1998 أمام جنوب إفريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2 وهي النقطة الوحيدة التي حصدها الأخضر في هذه النسخة بعد الخسارة أمام الدنمارك وفرنسا.

مصر 1999

وبعيدًا عن كأس العالم تواجه الأخضر أمام منتخب إفريقي في محفل دولي آخر وهو كأس القارات 1999 عندما واجه منتخب مصر في آخر مباريات دور المجموعات، ويومها حقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا بنتيجة 5-1 ليحجز مقعده في نصف النهائي.

الكاميرون 2002

للمرة الثالثة على التوالي تواجد الأخضر مع منتخب إفريقي في مجموعة واحدة بالمونديال، وهذه المرة كانت الكاميرون التي حققت أول فوز للمنتخبات الإفريقية أمام المنتخب السعودية في المونديال، حيث فاز “الأسود” بهدف نظيف.

تونس 2006

لقا سابق بين المنتخب السعودي ونظيره التونسي بمونديال 2006

لقا سابق بين المنتخب السعودي ونظيره التونسي بمونديال 2006

اجتمع المنتخبان السعودي والتونسي في مجموعة واحدة بمونديال 2006 حيث حسم التعادل 2-2 نتيجة اللقاء.

مصر 2018

تجددت المواجهة بين الأخضر ومنتخب “الفراعنة” وهذه المرة في كأس العالم حيث فاز المنتخب السعودي بنتيجة (2-1) في آخر مباريات دور المجموعات. وفق “سبورت 24”.

قبل ودية نيجيريا.. أشهر مواجهات الأخضر أمام الأفارقة

رياضة
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