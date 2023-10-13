قبل ودية نيجيريا.. أشهر مواجهات الأخضر أمام الأفارقة

يواجه المنتخب السعودي، غدًا الجمعة، نظيره النيجيري في وديته الأولى بمعسكره المقام حاليًا في البرتغال ضمن استعدادات “الأخضر” لخوض غمار منافسات كأس آسيا 2023، والمقررة في قطر مطلع العام المقبل.
وسيخوض المنتخب السعودي مباراتين خلال المعسكر الحالي، الأولى أمام نيجيريا مساء الجمعة، قبل أن يواجه مالي يوم الثلاثاء المقبل.
ويبحث الأخضر عن الفوز الأول تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، والذي كان قد قاد المعسكر الأول الذي أقيم الشهر الماضي في نيوكاسل حيث خسر المنتخب السعودي أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية.
ويزخر تاريخ المنتخب السعودي بالعديد من المواجهات أمام المنتخبات الإفريقية في مواجهات رسمية دولية، لا سيما في كأس العالم.
وعرف “الأخضر” مواجهة منتخبات إفريقيا في 5 نسخ من كأس العالم من أصل 6 نسخ تواجد فيها المنتخب السعودي في المونديال.
المغرب 1994
البداية كانت أمام أسود الأطلس في المشاركة الأولى لـ “الأخضر” في كأس العالم، حيث حقق المنتخب السعودي انتصاره الأول تاريخيًا في المونديال وبنتيجة 2-1، وهو الفوز الذي فتح الباب أمام تأهل الأخضر إلى ثمن النهائي في إنجاز تاريخي.
جنوب إفريقيا 1998
عاد الأخضر وتجددت مواجهاته أمام المنتخبات الإفريقية وذلك في النسخة التالية 1998 أمام جنوب إفريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2 وهي النقطة الوحيدة التي حصدها الأخضر في هذه النسخة بعد الخسارة أمام الدنمارك وفرنسا.
مصر 1999
وبعيدًا عن كأس العالم تواجه الأخضر أمام منتخب إفريقي في محفل دولي آخر وهو كأس القارات 1999 عندما واجه منتخب مصر في آخر مباريات دور المجموعات، ويومها حقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا بنتيجة 5-1 ليحجز مقعده في نصف النهائي.
الكاميرون 2002
للمرة الثالثة على التوالي تواجد الأخضر مع منتخب إفريقي في مجموعة واحدة بالمونديال، وهذه المرة كانت الكاميرون التي حققت أول فوز للمنتخبات الإفريقية أمام المنتخب السعودية في المونديال، حيث فاز “الأسود” بهدف نظيف.
تونس 2006
اجتمع المنتخبان السعودي والتونسي في مجموعة واحدة بمونديال 2006 حيث حسم التعادل 2-2 نتيجة اللقاء.
مصر 2018
تجددت المواجهة بين الأخضر ومنتخب “الفراعنة” وهذه المرة في كأس العالم حيث فاز المنتخب السعودي بنتيجة (2-1) في آخر مباريات دور المجموعات. وفق “سبورت 24”.