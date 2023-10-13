مباحثات بين “بن فرحان” ونظيراه الفرنسية والإيطالي

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، هاتفياً مع نظيريه الفرنسية كاثرين كولونا والإيطالي أنطونيو تاياني، استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع.
وأكد “بن فرحان”، لوزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا، أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره للعمل على وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة ورفع الحصار عنها، مؤكداً أن حلا عادلا وشاملا للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار.
كما أعلن وزير الخارجية لنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، مؤكداً أهمية احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف المتنازعة، وضرورة رفع الحصار عن غزة. وفق “أخبار 24”.
وأكد وزير الخارجية على تكاتف الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع ووقف العمليات العسكرية، وإيجاد حل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني الشقيق، مع أهمية تجنب المزيد من التصعيد والعنف.