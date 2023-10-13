نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > استديو لـ”ألعاب تقمّص الأدوار” بالمملكة
13/10/2023   1:36 م

استديو لـ”ألعاب تقمّص الأدوار” بالمملكة

+ = -
36

أبرمت وزارة الاستثمار اتفاقية إطارية مع شركة Artisan Studios لإنشاء استديو متخصص في تطوير ألعاب تقمّص الأدوار “RPG” ثنائية الأبعاد في المملكة، بعد تواجدها العالمي في كندا، وفرنسا.

وقالت الوزارة إن هذا التعاون يأتي للمساهمة في تحقيق مبادرات تطوير إمكانات الاستثمار في منصات المحتوى الرقمي، والتي تهدف إلى زيادة عدد الشركات العالمية في قطـاع صناعة وتطوير الألعاب السعودي.

وأكدت أن هذا التعاون يهدف إلى زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إجمالي الناتج المحلي، منوهة بأن توقيع الاتفاقية تم خلال إحدى فعاليات مبادرات برنامج المحتـوى الرقمـي The Game Ignite. وفق “أخبار 24”.

استديو لـ”ألعاب تقمّص الأدوار” بالمملكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885275728.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com