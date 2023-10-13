استديو لـ”ألعاب تقمّص الأدوار” بالمملكة

أبرمت وزارة الاستثمار اتفاقية إطارية مع شركة Artisan Studios لإنشاء استديو متخصص في تطوير ألعاب تقمّص الأدوار “RPG” ثنائية الأبعاد في المملكة، بعد تواجدها العالمي في كندا، وفرنسا.
وقالت الوزارة إن هذا التعاون يأتي للمساهمة في تحقيق مبادرات تطوير إمكانات الاستثمار في منصات المحتوى الرقمي، والتي تهدف إلى زيادة عدد الشركات العالمية في قطـاع صناعة وتطوير الألعاب السعودي.
وأكدت أن هذا التعاون يهدف إلى زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إجمالي الناتج المحلي، منوهة بأن توقيع الاتفاقية تم خلال إحدى فعاليات مبادرات برنامج المحتـوى الرقمـي The Game Ignite. وفق “أخبار 24”.