“ثريدز” تتيح تعديل المنشورات

كشف المدير التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرج، أن منصة التواصل الاجتماعي “ثريدز”، التي تم إطلاقها قبل أشهر لمنافسة “إكس”، أضافت زراً لتعديل المنشورات دون أي رسوم.
من جهتها، أوضحت المنصة أنه يمكن للمستخدمين اتباع هذه الميزة الجديدة في تعديل منشوراتهم عدة مرات قبل مضي خمس دقائق على النشر، وذلك بدلاً من حذف المنشور وإعادة نشر آخر، وهو ما كان يحدث سابقاً عندما يريد المستخدم تصحيح خطأ أو تغيير شيء ما.
وتوفر “ثريدز”، زر التعديل لكل من الهواتف الذكية والويب، وهو يأتي بعد قرابة ثلاثة أشهر من إطلاق الشبكة الاجتماعية التي تمكنت من تحقيق نجاح هائل في بداية إطلاقها، حيث جذبت نحو 100 مليون اشتراك في بضعة أيام فقط.
ولا تخطط أن “ميتا” حاليًا لإضافة سجلّ تعديل المنشورات، وهي ميزة تتفوق بها “إكس” على “ثريدز”؛ إذ إنها تعرض للمستخدمين التغييرات التي طرأت على المنشورات لزيادة الشفافية ولمنع انتشار المعلومات الخطأ أيضًا. وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل، قال زوكربيرج أيضًا إن “ثريدز” ستطلق “فويس ثريدز”، التي ستسمح للمستخدمين بإضافة منشورات صوتية إلى الشبكة الاجتماعية، وهي ميزة مهمة للأشخاص الذين يفضلون التعبير عما يريدون قوله بأصواتهم بدلًا من الكتابة.