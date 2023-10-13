ازدواج “الرياض – الرين – بيشة” في مراحله الأخيرة

أعلنت الهيئة العامة للطرق، إنجاز 83 في المئة من مشروع ازدواج طريق “الرياض – الرين – بيشة”، الذي يبلغ طوله 650 كيلومتراً، في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها.
ويهدف المشروع، الذي يجري تنفيذه على 12 مرحلة، إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وربط العاصمة (الرياض) بالمناطق الجنوبية (عسير، جازان، الباحة) وبعض محافظات منطقة مكة المكرمة بطريق مختصر، إضافةً للارتقاء بجودة الحياة في المدن، وخدمة المناطق السياحية في المملكة.
يُذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الإستراتيجية على ثلاثة محاور، هي: الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية.
وفق “أخبار 24”.