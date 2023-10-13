مبتعث ينال جائزة “كينيث إم هابر” للمنجزات الأكاديمية

حصل المبتعث السعودي زيد بن سليمان العجلان، على “جائزة كينيث إم هابر” للعام 2022 / 2023، التي تُمنح للطلاب الذين يحققون منجزات متميزة في الأوساط الأكاديمية والبحثية.
وسبق للعجلان، المبتعث من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ومرشح الدكتوراه في الهندسة المدنية والبيئية بجامعة كيس ويسترن ريزيرف بالولايات المتحدة الأمريكية، أن حصل على “جائزة روي هارلي” في العام الدراسي السابق، وهي تخص طلاب الدراسات العليا الواعدين والمتميزين، إضافة إلى مشاركته في تدريس بعض المحاضرات المعملية في الجامعة في مرحلة البكالوريوس، ورئاسته منظمة الدراسات العليا التي تخدم طلابها في كلية الهندسة المدنية من عام 2022 حتى الآن.
كما سجل للمبتعث العجلان مشاركات بحثية في مجلات علمية ومؤتمرات عدة، وكان جزءًا من رسالته في مرحلة الدكتوراه مدعومًا من قسمه لتميز بحثه، إذ ركزت على الاستدامة البيئية التي من خلالها يتم تطوير خصائص وتقوية التربة باستخدام دمج بين البكتيريا والفطريات النافعة، والجانب الآخر استخدام الاستشعار عن بُعد عن طريق الأقمار الصناعية لتتبع أماكن تآكُل التربة.
وأعرب المبتعث زيد بن سليمان العجلان عن شكره لقيادة المملكة، على ما يجده الطلبة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من دعم وتشجيع، منوهاً بدور الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا في متابعة وتذليل الصعوبات، ومشيراً إلى أن توالي المنجزات الأكاديمية والبحثية للطلبة السعوديين ضِمن البرنامج يبرهن على ذلك.
وفق “أخبار 24”.