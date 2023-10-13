أعمال تطويرية تتيح مواقع “القبور” إلكترونيًا

بدأت أمانة منطقة الرياض تنفيذ برنامج تطوير المقابر، وتنظيم عمليات إكرام الموتى في 8 مقابر بمدينة الرياض تستقبل الدفن حاليًا، و3 مقابر مستقبلية، تشمل ترقيم القبور؛ لتسهيل الاستدلال على مواقعها عند الزيارة، وإتاحة البحث عن مواقع القبور إلكترونيًا.
وتشمل الخطة أيضًا توفير شاشات إلكترونية، مُوضحًا بها اسم المتوفى؛ لإرشاد المشيعين فترة الدفن، وتنظيم الممرات، ومواقف السيارات، والحركة داخل المقابر، إلى جانب تكثيف زراعة الأشجار.
وأبانت أن الخطة تتضمن تحديث أسطول ومركبات إكرام الموتى، وتوفير وسائل تخفيف حرارة الطقس، وتوفير وسائل نقل لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مظلات مجهزة للمشيعين أثناء الدفن.
يذكر أن الأمانة كشفت عن تنفيذ أكثر من 1.7 ألف عملية نقل، وإكرام للموتى حتى نهاية الربع الثالث للعام 2023، مشيرة إلى عنايتها بإكرام الموتى وتوفير الخدمات بمقابر مدينة الرياض، ضمن برامجها الهادفة لتحسين وتطوير الخدمات.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من تأهيل التوسعة الشمالية لمقبرة العود، بمساحة 143 ألف متر مربع، وتهيئتها للدفن ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.
وفق “أخبار 24”.