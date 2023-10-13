بأمر الملك.. ترقية وتعيين 69 قاضيًا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 69 قاضياً بديوان المظالم.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ إلى درجة (قاضي استئناف)، وعدد 6 قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، و5 قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، و9 قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، و10 قضاة إلى درجة (قاضي/ أ)، و9 قضاة إلى درجة (قاضي/ب)، إضافة إلى ترقية 9 قضاة إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين 13 قاضياً على درجة (قاضي/ب)، و7 إلى درجة (ملازم قضائي).
وأضاف اليوسف أن الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة على دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق الجودة والكفاءة في جميع أعماله.وفق “أخبار 24”.
وتابع أن الملك وولي العهد يُوليان عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق وردّ المظالم.