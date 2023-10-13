“أسبوع المناخ” بالرياض.. الأكثر حضوراً أمميًا

سجل “أسبوع المناخ” الذي اختُتمت فعالياته بالرياض أمس، أكبر حضور على الإطلاق في أسابيع المناخ الإقليمية التي تنظمها الأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من تسعة آلاف شخص من 137 جنسية في أكثر من 240 جلسة حوارية، خلال خمسة أيام.
وأكد عدد من الطلاب والطالبات ورياديي الأعمال من عدد من دول العالم، المهتمين بمجالات البيئة والاستدامة والتغيرات المناخية خلال حضورهم فعاليات وجلسات أسبوع المناخ، على الجاذبية والمحورية والتمكين العالمي التي اجتمعت بمستوى تنظيم عالٍ في العاصمة الرياض.
وقال شادي خليل، وهو أحد المهتمين بمجال المفاوضات البيئية من مصر: إن الرياض أصبحت مكان استقبال دولي مهم للحديث عن الانتقال العادل للطاقة المتجددة، وتحديد مقاييس ومعايير احتياجات المنطقة ودعم مشروع التمكين الطاقي على مستوى دولي”، منوهاً بالمخرجات العلمية المميزة التي كشفتها اللقاءات والندوات للخبراء والمهتمين.
وعبرت الطالبة فيجت أوماكانو، من قسم الضيافة والسياحة في جامعة كيب كوست في جمهورية غانا، عن سعادتها البالغة بزيارتها الأولى للمملكة، والضيافة الكريمة التي لقيتها مع زملائها، منذ وصولهم وترتيب البرنامج لهم، مبينة أنها فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول موضوعات الاستدامة والسياحة البيئية، وكيفية خفض انبعاثات الغازات، وتأثير الاحتباس الحراري وإيجاد حلول له، وكذلك إعادة التدوير واستخدام الموارد المتجددة.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت إحسان المرواني، إحدى الشركاء المؤسسين في مسرعة أعمال بالدار البيضاء، أن أسبوع المناخ حظي بنقاشات ثرية حول أسواق الكربون والمناخ، مبينة أنها استفادت من تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بالمناخ ومواجهة التحديات المناخية المشتركة والعمل على المشاريع التطويرية التي تختص بالمناخ.