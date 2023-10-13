تفاوت عدد “الأطباء” مقابل “أَسِرّة” المستشفيات

سجلت مدينة القنفذة أعلى عدد أطباء في المستشفيات مقارنة ببقية مدن المملكة، بـ 146 طبيباً لكل 100 سرير، بينما سجلت الحدود الشمالية أقل عدد أطباء بـ 80 طبيباً لكل 100 سرير.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة اطلعت “أخبار24” عليها، فإن عدد أطباء مستشفيات المملكة لكل 100 سرير، وجاء في الرياض 116 طبيبا، العاصمة المقدسة 138 طبيبا، جدة 136 طبيبا، الطائف 85 طبيبا، المدينة المنورة 106 أطباء، القصيم 100 طبيب، الشرقية 127 طبيبا، الأحساء 102 طبيب، حفر الباطن 83 طبيبا، عسير 103 أطباء، بيشة 93 طبيبا، تبوك 90 طبيبا، حائل 83 طبيبا، الحدود الشمالية 80 طبيبا، جازان 93 طبيبا، نجران 110 أطباء، الباحة 92 طبيبا، الجوف 94 طبيبا، القريات 88 طبيبا، القنفذة 146 طبيبا.
وفيما يتعلق بعدد الأسرّة، فقد كان إجماليها في مستشفيات المملكة 45470 سريراً، حظيت الرياض بالنصيب الأكبر منها بـ 8707 أسرّة، تلتها الشرقية بـ3459 سريرا، وحلت المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بـ 3118 سريرا، فيما سجلت القنفذة والقريات أقل عدد أسرّة بـ 400 سرير في القنفذة، و490 سرير في القريات.وفق “أخبار 24”.
وتوزعت عدد الأسرة في مستشفيات بقية مدن المملكة على نحو متفاوت، إذ كان للعاصمة المقدسة 2694 سريراً، وجدة 3694 سريراً، والطائف 2640 سريراً، والقصيم 2909 أسرّة، والأحساء 2055 سريراً، وحفر الباطن 1000 سرير، وعسير 2330 سريراً، وبيشة 920 سريراً، وتبوك 1920 سريراً، وحائل 1940 سريراً، والحدود الشمالية 1460 سريراً، وجازان 2415 سريراً، ونجران 1330 سريراً، والباحة 1295 سريراً، والجوف 1330 سريرا.