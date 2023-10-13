نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تمديد تكليف 5 مديري تعليم
13/10/2023   10:24 م

تمديد تكليف 5 مديري تعليم

+ = -
48

أصدر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان قراراً اليوم بتمديد تكليف 5 مُديري تعليم مناطق.

وجاء في القرار تمديد تكليف محمد بن سليمان بن محمد الفريح بالعمل مديراً عاماً للتعليم في منطقة القصيم، وتمديد تكليف الدكتور سامي بن غازي بن ضيف الله العتيبي بالعمل مديراً عاماً للتعليم في المنطقة الشرقية.

كما تضمن القرار تمديد تكليف ماجد بن عبدالرحمن بن عثمان القعير مديراً عاماً للتعليم في منطقة تبوك، وتمديد تكليف الدكتور منذر بن عبدالله بن ابراهيم البليهد بالعمل مديراً عاماً للتعليم في منطقة حائل، بالإضافة إلى تمديد تكليف الأستاذ ملهي بن حسن بن محمد عقدي بالعمل مديراً عاماً للتعليم في منطقة جازان.وفق “أخبار 24”.

ونص قرار وزير التعليم على أن يمارس المكلفون الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات، وأن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ انتهاء تكليفهم السابق، وإلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

تمديد تكليف 5 مديري تعليم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885275758.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com