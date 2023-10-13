“100 مليون” مستفيد من “حافلات مكة”

قالت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة، إن “حافلات مكة”، خدمت 100 مليون مستفيد من خلال أكثر من 1.7 مليون رحلة خلال عام ونصف، لتكون ضمن أكثر خدمات النقل العام استخدامًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..
وأوضحت الهيئة، أن المشروع أسهم في سدِّ فجوة الازدحام، وحقّق تطلُّعات السكّان والزوار، بوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية مع كلٍّ من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبرنامج ضيوف الرحمن، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المُقدسة.
يذكر أن الحافلات تميزت بكونها صديقة للبيئة مضادة للانبعاثات الكربونية، واندرج المشروع مؤخرًا تحت المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة الذي تشرف على أعماله الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة. وفق “أخبار 24”.