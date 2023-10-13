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13/10/2023   10:34 م

“اللحوم الحمراء” تزيد خطر الإصابة بـ”السكري”

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كشف فريق بحثي من جامعة هونغ كونغ، أن تناول اللحوم الحمراء، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بنسبة تصل إلى 44%.

وأجرى الباحثون، مراجعة تحليلية لـ 70 دراسة شملت أكثر من 6 ملايين شخص، يعيشون في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان وغرب إفريقيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

واكتشف الباحثون أن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة بمقدار 50 جراماً في اليوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26% والنوع الثاني من داء السكري بنسبة 44%. وفق “أخبار 24”.

وتبيّن أن معامل خطر تطور داء السكري عند تناول اللحوم الحمراء المصنعة، في الدول الشرقية يعادل 0.96، وفي الدول الغربية 1.51. أما معامل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية في حالة تناول اللحوم الحمراء المصنعة فهو 0.71 في البلدان الشرقية، و1.13 في البلدان الغربية.

“اللحوم الحمراء” تزيد خطر الإصابة بـ”السكري”

طب وتداوي
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