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جديد المحليات > النفط يقفز “5 دولارات”
14/10/2023   9:08 ص

النفط يقفز “5 دولارات”

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عاودت أسعار النفط الارتفاع مجدداً في آخر التعاملات لتقفز بشكل مفاجئ نحو 5 دولارات، بعدما شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية الأمر الذي اتبعه مخاوف بشأن الإمدادات في سوق النفط.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنحو 4.89 دولار أو 5.69% لتصل إلى 90.89 د/ب عند التسوية، بعدما ارتفعت في أولى جلسات الجمعة 1.96 دولار بما يعادل 2.28 بالمئة إلى 87.96 دولار للبرميل.

بينما زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.98 دولار أو 2.39 بالمئة إلى 84.89 دولار للبرميل، ليعوض بذلك بعض التراجع الذي شهدته الأسعار خلال الأيام الماضية. وفق “أخبار 24”.

النفط يقفز “5 دولارات”

جديد المحليات
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