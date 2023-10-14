“العلا”.. اقتصاد و “ترفيه”

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، سوق مهرجان العلا للتمور، الذي يقدم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمنتجات المحلية والحرف اليدوية، وذلك خلال إجازات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.
ويُقدم السوق الذي يستمر حتى 11 نوفمبر المقبل، والمزاد حتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 150 مزارعاً، تجربة ثقافية زراعية تُسهم في تعزيز تنافسية تمور العلا محلياً وإقليمياً؛ تحقيقاً للتنمية الاقتصادية حيث تشكّل “تمور العلا” علامة بارزة في مهرجانات التمور السعودية.
ويتضمن المهرجان فعاليات متنوعة؛ تشمل منطقة للأطفال، ومسرحاً، وسوقاً بعشرات الأجنحة التي تتيح فرصاً اقتصادية للأسر المنتجة وأهالي العلا، منها أجنحة وأركان للتمور ومنتجاتها المتنوعة، والعسل، والنباتات والأزهار، ومنتجات البان العربي، والملابس والأزياء التراثية، والحرف اليدوية، بالإضافة إلى للمقاهي والمطاعم.
كما تشارك في سوق مهرجان العلا للتمور، بنسخته الرابعة، مؤسسات وجهات حكومية، من أبرزها صندوق التنمية الزراعية والمركز الوطني للنخيل والتمور.
وسجل المهرجان، من خلال مزاده، نمواً ملحوظاً في المبيعات، بالاستفادة من 2.3 مليون نخلة تحتضنها المحافظة، تنتج 90 ألف طن من التمور، وتسعى إلى إيجاد تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق، وتحقيق “رؤية العلا” في تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.
وفق “أخبار 24”.