التفاعل “التجاري” في واجهة “واتساب”

يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على تطوير ميزة مؤشر الأعمال لمساعدة المُستخدمين على الاستفادة من الخدمات المعلوماتية الخاصة بالأعمال، والتي تتضمن خطوة “التفاعل التجاري”.
وأظهرت لقطة شاشة عرضها موقع “wabetainfo” المتخصص، أسهمًا جديدة تشير إلى مشاركة المعلومات التي توفرها “ميتا” في محادثات الأعمال على التطبيق، وذلك لتوفير حلول متقدمة للمستخدمين.
ويظهر المؤشر الجديد في الدردشات مع بعض الشركات التي أنشأت إعلانات تجارية على منصتي فيسبوك وإنستغرام، وبالضغط على زر Click-To-WhatsApp يمكن إرسال تعليقات حول نشاط تجاري أو التفاعل مع العروض التجارية. وفق “أخبار 24”.