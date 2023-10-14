“إصلاحات” السعودية بـ”G20″

استعرض الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التحولات التي يشهدها اقتصاد المملكة، والسياسات والإصلاحات التي أسهمت في تعزيز النمو المستدام، وارتفاع نمو القطاع غير النفطي مدعوماً بنمو القطاع الخاص.
ومثّل المملكةَ في الاجتماع؛ وزيرُ المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي أيمن بن محمد السياري، وشارك فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين وقياديون من المؤسسات المالية الدولية، واحتضنته مدينة مراكش المغربية بين 12 و13 أكتوبر الجاري، بتنظيم من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين.
وناقش الاجتماع عدداً من التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأبرزها: تطورات الديون السيادية العالمية، وسُبل تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة في القرن الـ21، إضافة إلى تطورات الآفاق الاقتصادية العالمية، وخارطة طريق مجموعة العشرين لتنظيم العمل بالأصول المشفرة، ثم صدر البيان الختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين. وفق “أخبار 24”.
بدوره حذر محافظ البنك المركزي أيمن بن محمد السياري، من المخاطر المحتملة للعملات المشفرة ووسطائها على الاستقرار المالي خلال جلسة “الاقتصاد العالمي والأصول المشفرة”.
وطرح السياري، دعم المملكة في معالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة ضمن خارطة الطريق ذات الصلة، مشيراً إلى الحاجة إلى إشراف وتنظيم جيد التنسيق لأنشطة العملات المشفرة.