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14/10/2023   9:10 ص

“جوجل” تتيح صور “الذكاء الاصطناعي”

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أتاحت شركة “جوجل” الأمريكية، ميزة إنشاء الصور مباشرة بطلب نصي باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر أداة البحث التوليدي “SGE “، مع إمكانية كتابة المسودات على الصور باستخدام الأداة.

وتسمح الأداة أيضاً بكتابة الملخصات، وإنشاء تعريفات للمصطلحات غير المألوفة، وإصدار التعليمات البرمجية، فضلاً عن قدرتها على البحث عن تذاكر السفر والمنتجات.

ويمكن إنشاء صورة باستخدام أداة جوجل الجديدة، عبر إدخال وصف الصورة وتحديد نوعها إن كانت مرسومة أو صورة فوتوغرافية أو لوحة فنية، ثم تنزيلها بصيغة png أو مشاركتها عبر الوسائط المختلفة. وفق “أخبار 24”.

“جوجل” تتيح صور “الذكاء الاصطناعي”

مال وأعمال
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