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جديد المحليات > موقدة “الطائي”.. حائل من “الجو”
14/10/2023   9:18 ص

موقدة “الطائي”.. حائل من “الجو”

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أزاح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح مطل موقدة كريم العرب الشهير حاتم الطائي أعلى جبل السمراء، الذي يتيح للزائرين إطلالة جوية بانورامية على مدينة حائل.

ويشمل المطل موقدة حاتم الطائي، والشاليهات الفندقية، والسوق الشعبي، والمدينة المائية، وحديقة الحيوانات، والمقاهي، والمطاعم، واستراحات البستان “الحير”، والملاهي، والألعاب، والبحيرة، والفعاليات الترفيهية.

واطلع أمير حائل على إنجاز المرحلتين الأولى والثانية لمنتزه السمراء، والجهود التطويرية فيه، منوهاً إلى دعم القيادة للتنمية وتشجيع الاستثمارات والمشاريع السياحية. وفق “أخبار 24”.

موقدة “الطائي”.. حائل من “الجو”

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