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جديد المحليات > “المدني” يحذر من أمطار حتى “الأربعاء”
14/10/2023   9:17 ص

“المدني” يحذر من أمطار حتى “الأربعاء”

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وذلك بسبب استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق، من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.

وحذر الدفاع المدني من أمطار على مناطق من المدينة والحدود الشمالية وحائل، فضلاً عن هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمنطقة الشرقية، تصل إلى غزيرة وقد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد على منطقة مكة المكرمة، مشيراً إلى أن الحالة المطرية تشمل كذلك مناطق عسير وجازان والباحة. وفق “أخبار 24”.

“المدني” يحذر من أمطار حتى “الأربعاء”

جديد المحليات
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