الدعيع: المملكة تستطيع تنظيم مونديال 2034

أكد حارس الهلال والأخضر السابق محمد الدعيع، أن السعودية تستطيع تنظيم كأس العالم 2034 ، بعدما تم الإعلان عن التقدم رسمياً بملف الترشح قبل أيام.
وقال الدعيع، اليوم الجمعة، خلال تصريحات لبرنامج “دورينا غير” عبر قناة “السعودية”، إن هناك عملاً جباراً من القيادة الرشيدة لاستضافة هذا الحدث، وتنظيمه بأفضل شكل ممكن.
وعلق الدعيع على تعادل الأخضر أمام نيجيريا ودياً، مشيراً إلى أن الصورة لم تتضح بعد عند المدرب مانشيني بخصوص المنتخب، وما زال يجرب جميع اللاعبين في الوديات. وفق “سبورت 24”.
وأوضح، أنه يستغرب قلة الانسجام في المنتخب الوطني، مشيراً إلى أنه لا يوجد تواصل بالكلام بين اللاعبين داخل الملعب، وهذه مشكلة، كما أن الأخطاء كثيرة.