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رياضة > مانشيني يستدعي ” لاجامي” لمعسكر الأخضر
14/10/2023   3:49 م

مانشيني يستدعي ” لاجامي” لمعسكر الأخضر

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أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني، اليوم السبت، استدعاء لاعب النصر علي لاجامي لمعسكر الأخضر المقام حالياً في البرتغال.

وتعادل المنتخب السعودي أمام نظيره النيجيري بنتيجة (2-2) في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء الجمعة، ضمن معسكر الأخضر المقام حالياً في البرتغال استعداداً لكأس آسيا “قطر 2023”.

وجاء هدفا الأخضر في شباك المنتخب النيجيري عن طريق سلمان الفرج وزميله في الهلال محمد كنو.

وكاد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني يتلقى الخسارة الثالثة على التوالي مع الأخضر بعد خسارته في وديتي المعسكر السابق في نيوكاسل أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية. وفق “سبورت 24”.

وظهر الأخضر بصورة مغايرة عن الوديتين السابقتين لاسيما في الشوط الثاني الذي لعبت فيه تبديلات المدرب دوراً في العودة في آخر ثواني المباراة.

مانشيني يستدعي ” لاجامي” لمعسكر الأخضر

رياضة
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